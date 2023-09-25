Кузбасс станет лидером по росту зарплат в России. Фото: Даниил ОПАРИН

Кузбасс станет лидером по росту зарплат в России. В этом уверены в Правительстве страны.

В 2023–2026 годах номинальная зарплата в Кемеровской области вырастет в среднем на 11,1%. В рост на 10,8% пойдут зарплаты в Челябинской области, а в Дагестане она увеличится на 10,6%.

- В среднем реальные зарплаты по России в этом году должны увеличиться на 6,2%. При этом номинальный заработок может вырасти на 12,4% - до 73,4 тысячи рублей, - сообщили в Минэкономразвития страны.

Главным драйвером повышения зарплат станет увеличение минимального размера оплаты труда на 18,5%. С 1 января 2024 года МРОТ возрастет до 19 242 рублей