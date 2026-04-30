Кузбассовцы смогут по телефону задать вопросы чиновникам с 4 по 8 мая.

Жители Кузбасса могут напрямую обратиться к заместителям губернатора и председателя правительства Кузбасса, руководителям исполнительных органов региона с 4 по 8 мая 2026 года. Оставить обращения можно по телефонам прямой линии.

Так, 4 мая можно связаться с Сергеем Лысенко - начальником управления ветеринарии Кузбасса, тел. 8 (3842) 28-95-29 (с 15.00 до 17.00). Также принимает вопросы Евгений Сионихин - начальник управления Гостехнадзора Кузбасса, тел. 8 (3842) 36-79-53 (с 15.00 до 16.00).

5 мая жители Кузбасса смогут обратиться к Валерию Догадову - заместителю губернатора Кузбасса (по вопросам безопасности и правопорядка), тел. 8(3842) 36-87-09 (с 15.00 до 16.00).

6 мая с 15.00 до 16.00 принимает обращения Елена Воронина - заместитель председателя правительства Кузбасса (по вопросам социального развития), тел. 8 (3842) 36-84-88. Также ответит на вопросы Ирина Печеркина - министр строительства Кузбасса, тел. 8 (3842) 58-55-45 (с 15.00 до 16.00).

7 мая принимает вопросы жителей региона Антон Пятовский - заместитель председателя правительства Кузбасса (по вопросам образования, науки и молодежной политики). Можно позвонить по телефону 8 (3842) 58-51-71 (с 15.00 до 16.00). Также ответит на вопросы Вера Федотова - начальник управления по охране объектов культурного наследия Кузбасса, тел. 8(3842) 36-69-47 (с 14.00 до 16.00).

8 мая с 10.00 до 12.00 принимает обращения Софья Балакирева - министр образования Кузбасса, тел. 8(3842) 36-43-21.

Читайте также: EXEED ПРЕДСТАВИТ СРАЗУ ЧЕТЫРЕ НОВЫЕ МОДЕЛИ НА ЗАКРЫТОЙ ПРЕМЬЕРЕ В ПЕКИНЕ.