В Кемерове установили освещение вдоль дороги в Ягуновском. Фото: администрация города Кемерово.

В Кемерове в жилом районе Ягуновский вдоль дороги от улицы Баха до Зашахтовой установили новую линию наружного освещения. Об этом сообщает администрация города.

Протяженность новой линии освещения составляет 1 110 метров. На железобетонных опорах разместили 38 современных светодиодных светильников.

Специалисты Горсвета подключили освещение к электросети, подали напряжение и проверили работу. Основные строительно-монтажные работы завершены. В весенне летний период планируют восстановить благоустройство рядом с линией освещения.

Инициатива исходила от активных жителей. Теперь путь от Зашахтовой до жилого массива Ягуновский будет удобнее и безопаснее.

