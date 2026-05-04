В Кемерово стартовал седьмой поток «Школы фермера»

28 апреля стартовало седьмое за шесть лет обучение по образовательной программе «Школа фермера» в Кемерово. Проект, организованный Россельхозбанком, проходит на площадке Кузбасского аграрного университета имени В.Н. Полецкого при поддержке Правительства области и Министерства сельского хозяйства региона.

«Школа фермера» нацелена на владельцев личных подсобных хозяйств, руководителей и сотрудников сельхозпредприятий малого и среднего бизнеса, крестьянских (фермерских) хозяйств. Темы потока 2026 года — «Сельский и агротуризм» и «Агродроны в сельском хозяйстве».

«Выпускники "Школы фермера" успешно применяют полученные знания, масштабируя свои проекты, организовывая новые производства и рабочие места в сфере АПК. Многие из них перевели свои предприятия на более высокотехнологичные методики работы. Мы рады помочь 30 участникам 2026 года в овладении новыми навыками», — поделился планами на предстоящий сезон проекта директор Кемеровского филиала Россельхозбанка Аркадий Чурин.

«Мне не хватало системного взгляда и "Школа фермера" стала "точкой сборки", привела меня в сообщество единомышленников, вселила уверенность в своих силах и, что немаловажно, дала структуру знаний. Обширный спектр навыков от финансового планирования до маркетинга помогли мне наконец вести бизнес не "на глаз"», — отмечает глава крестьянско-фермерского хозяйства (в с. Красное) Мария Лаптева. После обучения, она стала победителем конкурса «Лучший молодой предприниматель России» в номинации «Агробизнес-2024», вошла в топ-5 Всероссийского рейтинга фермеров «Соль земли».

«Школа фермеров» нередко становится новым стартом для нестандартных бизнесов, продвигающих сибирский бренд. «Обучение дало мне новые знания и опыт, который расширил моё понимание устойчивого развития, работы с территориями и локальными ресурсами. Я почувствовала уверенность в том, что туризм может органично развиваться в связке с сельскими инициативами», — рассказала выпускница проекта и руководитель Клуба ярких путешествий «Сила Сибири» Дарья Первушина

В ходе обучения в 2026 году слушатели будут изучать аспекты организации сельскохозяйственного бизнеса, смогут просчитать нюансы запуска собственного проекта в области агробизнеса с учётом действующих мер государственной поддержки АПК. На опыте коллег смогут увидеть методы работы фермерских хозяйств и агропредприятий региона. По итогам защиты бизнес проектов выпускники получат документы государственного образца с присвоением квалификации «Фермер-менеджер».

Программа «Школы фермера» включает в себя лекции ведущих специалистов, занятия на действующих предприятиях и фермах Кемеровской области, выездные мероприятия для знакомства с инновационными технологиями и эффективными бизнес-моделями. Для создателей проекта важно, чтобы слушатели получали не только теоретические знания, но и ценные практические навыки.

Справочно:

За предыдущие годы «Школа фермера» выпустила 240 специалистов в Кемеровской области.

Проект впервые был реализован в 2020 году в 4 пилотных регионах, в том числе в СФО — в Новосибирской области. Успешный опыт пионеров проекта позволил масштабировать его на всю страну. За 5 лет «Школа фермера» подготовила 11 тыс. дипломированных аграриев в 83 регионах России.