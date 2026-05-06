Дан старт региональному этапу конкурса «Лучший по профессии» среди бульдозеристов

В Кузбассе стартовал региональный этап конкурса на лучших бульдозеристов.

Ни одна крупная стройка не начинается без первого прохода по грунту, ни один новый карьер не открывает свои горизонты без мощного ножа бульдозера. Профессия машиниста бульдозера - это фундамент индустриального развития, где сплав технических знаний, выдержки и филигранного владения тяжелой техникой превращает хаос пород в стройные уступы угольных разрезов и строительные площадки.

На региональном этапе всероссийского конкурса профессионального мастерства в номинации «Машинист бульдозера» прошла первая, теоретическая стадия отбора. Участникам предстояло серьезное испытание на знание устройства техники, правил технической эксплуатации, охраны труда и основ ведения горных работ.

Временной лимит был жестким - всего 15 минут. За этот короткий промежуток конкурсантам нужно было дать наибольшее количество верных ответов на вопросы тестовых заданий. Такая интенсивность позволяет проверить не только память, но и способность быстро принимать решения в стрессовой ситуации - качество, жизненно важное на рабочем месте.

Участие в таких конкурсах - это не просто проверка навыков. Это мощный импульс к профессиональному росту, обмен опытом между лучшими бригадами и возможность заявить о себе как о представителе элиты рабочей профессии. Для предприятия это шанс поднять престиж рабочих специальностей, а для самих бульдозеристов- подтвердить высокий статус. Ведь за каждым их движением на площадке стоит безопасность и эффективность всего производства.

Решающая встреча состоится 20 мая на территории настоящего разреза. Именно там, в реальных условиях горной выработки, определят того, кто заслужит звание лучшего машиниста бульдозера.