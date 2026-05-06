На предприятиях СУЭК-Кузбасс появились Уголки памяти

В рамках подготовки к празднованию Дня Победы на предприятиях АО «СУЭК-Кузбасс» открылись Уголки памяти. Работники угледобывающих и сервисных предприятий Компании таким образом выразили свое уважение к подвигу предков: они разместили портреты родных и близких, кто в годы Великой Отечественной войны сражался на фронте или ковал Победу в тылу.

Эти традиции памяти поддерживаются трудовыми коллективами на протяжении многих лет. Одни сотрудники с портретами выйдут на шествие «Бессмертного полка» девятого мая, другие передали изображения своих воевавших родственников для трансляции на корпоративных экранах, которая была запущена в конце апреля, третьи принесли фотографии для оформления тематических композиций — Уголков памяти.

Так, для размещения уголка на Обогатительной фабрике выбрали холл административно-бытового комплекса (АБК), чтобы он был хорошо виден всем входящим в здание. На стенде представлены фотографии родственников сотрудников, которые воевали на фронте или трудились в тылу. Под каждым снимком указана краткая информация: годы жизни и место службы. В память об этих людях под стендом, на небольшой подставке, возложены цветы.

Уголок памяти к знаменательной дате подготовил и коллектив шахты имени В.Д. Ялевского. В здании АБК установили импровизированный постамент в виде Вечного огня. Кроме того, на стене разместили большую звезду из полотна с символикой георгиевской ленты, вокруг которой расположили портреты родственников-участников войны.

Ежегодно поддерживают традицию и работники Спецналадки. Их уголок памяти также расположен в АБК, через который проходит основной поток сотрудников, прибывающих на смену. Тематическую композицию дополняет надпись: «Мы помним — мы гордимся!», а на самом стенде размещены краткие биографии родственников, описания их подвигов и наград.

Акции и мероприятия продолжаются. Впереди у угольщиков СУЭК-Кузбасс - торжественные митинги, возложение цветов и поздравления ветеранов на дому. Память жива, пока мы помним и показываем это своими делами.