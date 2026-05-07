В Театре драмы Кузбасса покажут сюрреалистический балаган по Гоголю

Театр драмы Кузбасса готовит большую премьеру - спектакль «Коробочка» (16+) по мотивам поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души» в инсценировке Николая Коляды.

Режиссером выступила выпускница мастерской А.Д. Андреева Российского государственного института сценических искусств Юлия Вишневская-Ячменева. Она задумала эту постановку еще в сентябре 2023 года в рамках режиссерской лаборатории «Игра в классику». Жанр спектакля создатель определяет как «сюрреалистический балаган».

Сон это или явь? В темную, ненастную ночь на пороге захолустной усадьбы появляется таинственный незнакомец. Сбившись с дороги, он попадает в пространство, где реальность сжимается до размеров тесной комнаты, а время теряет свой линейный ход, подчиняясь хриплому бою часов. В центре этой вселенной — Настасья Петровна Коробочка (ее играет народная артистка РФ Лидия Цуканова), чей дом становится порталом между миром живых и миром «прахом ставших» крестьян.

Режиссер постаралась не просто рассказать историю аферы Чичикова (его роль исполнит Андрей Куликов), а исследовать русскую душу, застрявшую между жаждой наживы и мистическим ужасом перед сделкой с потусторонним. Что из этого получилось, зрители смогут узнать совсем скоро – премьерные показы спектакля «Коробочка» состоятся 29 мая в 18:30 и 30 мая в 17:00. Билеты можно приобрести в кассе и на сайте театра kemdrama.ru.