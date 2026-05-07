Кузбассовцы активно регистрируются для участия в Зеленом марафоне.

Уже более 2500 кузбассовцев зарегистрировались для участия в XIII СберПрайм Зеленом Марафоне, который состоится 30 мая в 60 городах России. В Кузбассе забеги пройдут в Кемерове и Новокузнецке.

В Кемерове для взрослых участников организуют марафон на дистанции 10 км, 4,2 км, инклюзивный забег и скандинавскую ходьбу. Дети смогут принять участие в забегах на своей дистанции. В Новокузнецке участникам предложат детские дистанции, инклюзивный забег, скандинавскую ходьбу и взрослую дистанцию 4,2 км. Место проведения марафона: пр. Притомский в Кемерово (Московская площадь) и парк им. Ю.А. Гагарина в Новокузнецке. Для участников забегов наличие медицинских справок является обязательным условием.

Зрителей и болельщиков спортивного праздника ждет насыщенная, увлекательная праздничная программа: концерты, экологические акции и другие спортивно-развлекательные активности для всей семьи, детская анимация.

По традиции марафона, в каждом городе, одному из участников будет вручен спортивный велосипед. Специальный сюрприз для участников забегов предоставлен партнером марафона – компанией ООО «ТДО ПЛЮС». Это детская путевка в центр отдыха «Солнечный» (п. Кульчаны) по программе «Город Героев» для новокузнечан, где ребята проходят квесты и готовятся к кульминации смены – Гонке Героев. И детская путевка в санаторий-профилакторий «Ромашка» (г. Таштагол), по программе «Медиа Волна» для кемеровчан, где дети под руководством творческих вожатых и режиссера осваивают: фото- и видеосъемку, ораторское искусство, блогинг, создание репортажей и мультфильмов.

На старт XIII СберПрайм Зеленого марафона выйдут свыше 140 тысяч спортсменов. Если с участником забега что-то случится, ему нужно обратиться в любую из медицинских зон, оборудованных на маршруте. После этого позвонить по телефону на номер 900 и рассказать оператору о произошедшем. Специалист сориентирует по дальнейшим шагам и даст подробные инструкции по получению компенсации. Перед участием в забеге следует внимательным образом отнестись к своему самочувствию, при недомогании лучше не выходить на старт.

Участие в Зеленом марафоне бесплатное. Зарегистрироваться можно до 26 мая на официальном сайте марафона reg.greenmarathon.sberbank.ru.