Кузбассовец одержал победу на турнире UFC 328 в США

Фото: UFC/"ВКонтакте".

Уроженец Беловского округа Роман Копылов вернулся на победную тропу.

На турнире UFC 328, который прошел в американском Ньюарке, наш боец встретился в октагоне с бразильцем Марко Тулио. Поединок в среднем весе продлился все три раунда. Копылов доминировал в бою, что подтвердили судейские записки: победу российскому спортсмену присудили единогласным решением.

Этот успех стал для Романа долгожданным - он помог прервать серию из двух неудачных выступлений и стал 15-м в его профессиональной карьере. Роман Копылов родился и вырос в поселке Щебзавод Беловского района, откуда и начал свой путь к вершинам мировых смешанных единоборств. Сейчас атлет продолжает представлять регион и страну на самом высоком международном уровне.

