Погода в Кузбассе 11 мая 2026 года: ливни, грозы и ветер до 22 метров в секунду

В Кузбассе 11 мая 2026 года ожидается резкое ухудшение погоды. Синоптики предупреждают о сильных дождях, грозах и штормовом ветре с порывами до 22 метров в секунду.

Ночью по области температура составит +1…+6 градусов, местами похолодает до -4 градусов. Днем воздух прогреется до +4…+9 градусов, местами до +14 градусов. Ветер западный: ночью 10-15 метров в секунду, местами порывы достигнут 17-22 метров в секунду. Днем ветер немного ослабнет до 8-13 метров в секунду, однако местами порывы сохранятся до 15-20 метров в секунду. Ожидается облачная погода. Ночью пройдут кратковременные, местами сильные дожди, возможны грозы. Днем местами также сохранятся кратковременные осадки.

Погода в Кемерове 11 мая 2026 года

В областной столице ночью ожидается +1…+3 градуса, днем +7…+9 градусов. Ветер западный: ночью 10-15 метров в секунду, местами порывы до 20 метров в секунду, днем 8-13 метров в секунду, местами до 18 метров в секунду. Погода будет облачной. Ночью пройдет кратковременный дождь, днем преимущественно без осадков.

Оъявлена повышенная погодная опасность

Из-за сильного ветра и гроз жителям рекомендуют соблюдать осторожность: не парковать автомобили под деревьями и слабо закрепленными конструкциями, а также быть внимательнее на дорогах. При этом показатель горимости в Кузбассе прогнозируется на уровне 1-3 классов, что говорит о невысокой, но местами сохраняющейся пожароопасности.

