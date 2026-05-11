Врачи Новокузнецка рассказали, как уберечь пожилых от падений дома

Фото: архив "КП". Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Медики городской больницы №1 Новокузнецка подготовили практическую инструкцию, как обезопасить дом для пожилых родственников и избежать случайных падений.

В первую очередь врачи советуют наладить яркое освещение в коридорах и санузлах, установив там светильники с датчиками движения. Из комнат лучше убрать лишние ковры, журнальные столики и пуфы, о которые легко споткнуться, а проходы сделать максимально широкими. В ванной и туалете необходимо установить поручни и использовать нескользящие коврики. Важно, чтобы кровать была на уровне коленей - так с нее проще вставать.

Также специалисты рекомендуют всегда держать под рукой телефон и лекарства, а по дому ходить в обуви с закрытым задником.

Ранее мы писали, что глава СК затребовал доклад по делу о невыплате зарплат кузбасским рабочим, а еще на кузбасском предприятии прокомментировали слухи о массовом забое скота.