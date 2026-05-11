В Кузбассе ожидается подъем уровня рек из-за обильных дождей в горах

Сильные дожди, прошедшие в верховьях рек 9-11 мая, привели к росту уровня воды в Кузбассе.

По данным ведущего синоптика Новокузнецкой гидрометобсерватории Елены Поскребышевой, больше всего осадков выпало в Таштаголе и Кабырзе - там показатели достигли 24 и 22 мм соответственно.

Реакция рек не заставила себя ждать: за последние сутки уровень Усы в Междуреченске поднялся сразу на 64 см, а Кондома в районе Таштагола прибавила 41 см. Томь в Междуреченске пока показывает небольшой рост - на 13 см.

«Из-за большого количества осадков вода в реках Томь и Уса резко поднялась. Подтоплений домов не зарегистрировано. Все экстренные службы находятся в режиме готовности и держат ситуацию на контроле», - предупредил мэр Междуреченска Павел Камбалин.

Метеорологи предупреждают, что в ближайшее время подъем воды в реках области продолжится.

