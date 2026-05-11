Владимир Путин присвоил звание заслуженных врачей двум медикам из Кузбасса

Фото: соцсети Ильи Середюка.

Двое врачей из Кузбасса удостоены почетного звания «Заслуженный врач Российской Федерации». Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Об этом сообщил губернатор Илья Середюк.

Высокую награду получила Наталья Никифорова, анестезиолог-реаниматолог из Новокузнецкой больницы №29. Она уже четверть века возглавляет отделение реанимации, где спасает пациентов с тяжелейшими травмами мозга и патологиями аорты. Помимо врачебной практики, Наталья Владимировна подготовила десятки молодых специалистов и разработала методики, снижающие риск профзаболеваний у шахтеров.

Также почетное звание присвоено Светлане Малиновской, заведующей неврологией кемеровской поликлиники №5. Светлану Юрьевну называют «семейным доктором» для тысяч горожан. Она внедрила уникальную систему профилактики инсультов, а также помогла вернуться к полноценной жизни более чем 200 участникам СВО.

Ранее мы писали, что Томь затопила трассу в Новокузнецком округе, а еще в Кузбассе ожидается подъем уровня рек из-за обильных дождей в горах.