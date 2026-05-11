В Новокузнецком округе из-за разлива реки перекрыли еще один путь

Паводковые воды продолжают прибывать в Новокузнецком округе. Глава района Андрей Шарнин сообщил о переливе дороги на участке Осиновое Плесо - Загадное.

Из-за выхода воды на проезжую часть движение автомобилей временно ограничено.

Власти следят за ситуацией и обещают сразу сообщить, как только движение будет восстановлено, а полотно приведут в порядок.

Напомним, ранее дорогу на Староабашево перекрыли из-за разлива Томи.

Ранее мы писали, что в Кузбассе ожидается подъем уровня рек из-за обильных дождей в горах.