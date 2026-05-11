Денис Ильин сообщил об угрозе подтопления четырех районов Новокузнецка

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
Глава Новокузнецка Денис Ильин обратился к жителям в связи с осложнением паводковой ситуации. Из-за затяжных дождей в верховьях уровень воды в Томи и Кондоме продолжает стремительно расти.
Утром оперативные службы уже провели экстренное оповещение населения через городскую радиосеть и автоматизированные системы.
Сейчас в зоны возможного подтопления - это 6-й километр, Вертолетная площадка, Орджоникидзевский район и микрорайон Абашево - направлены спецмашины МВД с громкоговорителями. Власти просят горожан сохранять бдительность.
При необходимости помощи или при обнаружении разлива воды следует немедленно звонить по телефонам 112 или 101.
Ранее мы писали, что дорогу на Староабашево и между Осиновым Плесом и Загадным перекрыли из-за разлива Томи.