Денис Ильин сообщил об угрозе подтопления четырех районов Новокузнецка

Глава Новокузнецка Денис Ильин обратился к жителям в связи с осложнением паводковой ситуации. Из-за затяжных дождей в верховьях уровень воды в Томи и Кондоме продолжает стремительно расти.

Утром оперативные службы уже провели экстренное оповещение населения через городскую радиосеть и автоматизированные системы.

Сейчас в зоны возможного подтопления - это 6-й километр, Вертолетная площадка, Орджоникидзевский район и микрорайон Абашево - направлены спецмашины МВД с громкоговорителями. Власти просят горожан сохранять бдительность.

При необходимости помощи или при обнаружении разлива воды следует немедленно звонить по телефонам 112 или 101.

Ранее мы писали, что дорогу на Староабашево и между Осиновым Плесом и Загадным перекрыли из-за разлива Томи.