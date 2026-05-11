Кузбасские волонтеры подключились к поискам парня, пропавшего в Екатеринбурге

Фото: ПСО "ЛизаАлерт Кузбасс"/"ВКонтакте".

Добровольцы поискового отряда «ЛизаАлерт» из Кузбасса присоединились к поискам 19-летнего Егора Сысолятина.

Молодой человек пропал в Екатеринбурге еще 30 апреля, и с тех пор его местонахождение неизвестно. Поисковики предполагают, что юноша может находиться в городах Кузбасса, поэтому просят местных жителей внимательно ознакомиться с ориентировкой.

Парень ростом 185 см, у него нормальное телосложение, светло-русые волосы и серо-голубые глаза. В момент пропажи был одет в черно-оранжевую куртку, темно-серые спортивные штаны и кроссовки черного цвета.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о Егоре или видел его в своем районе, просят сообщить об этом по бесплатному номеру 8 (800) 700-54-52 или по телефону экстренных служб 112.

