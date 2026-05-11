В Кузбассе двое детей оказались в больнице из-за острых отравлений

Главный токсиколог Кузбасса Константин Сиворонов подвел итоги работы отделения острых отравлений больницы имени Подгорбунского с 4 по 10 мая.

За неделю в стационар попали 28 человек, включая двоих детей. Большинство пациентов уже выписаны, остальные продолжают лечение.

По словам врача, чаще всего к тяжелым последствиям приводило злоупотребление алкоголем - это самая частая причина госпитализаций. На втором месте оказались отравления медикаментами, а на третьем - наркотическими веществами.

Медик призывает жителей внимательнее относиться к своему здоровью: не назначать себе лекарства самостоятельно, не смешивать их со спиртным и хранить любую бытовую химию в местах, куда не смогут добраться дети.

