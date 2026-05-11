Подросток на мощном самокате врезался во внедорожник на кузбасской трассе

Фото: полиция Кузбасса.

Вечером на 34-м километре трассы «Обход Новокузнецка» произошло ДТП с участием 14-летнего подростка на электросамокате. Об этом сообщили в полиции Кузбасса.

Школьник выехал с обочины на дорогу, не убедившись в безопасности, и столкнулся с попутным внедорожником Toyota Land Cruiser 200. Юный водитель отделался ушибами и ссадинами, но для его семьи последствия оказались куда серьезнее.

Как выяснили сотрудники ГАИ, электросамокат мощностью 600 Вт принадлежал бабушке мальчика. По закону такая техника приравнивается к мопедам, а значит, для управления нужны права категории «М», которых у подростка быть не могло в силу возраста. К тому же школьник ехал без шлема и светоотражающих элементов.

В итоге на бабушку составили протокол за передачу транспорта человеку без прав - ей придется заплатить 30 000 рублей штрафа. Мать мальчика привлекли к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, что обойдется еще в 2 000 рублей. Сам самокат отправили на штрафстоянку.

Ранее мы писали, что новокузнецкий «Металлург» проиграл «Химику» со счетом 2:4 и покинул плей-офф, а еще Владимир Путин присвоил звание заслуженных врачей двум медикам из Кузбасса.