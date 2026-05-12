Из Кузбасса за границу авиарейсами улетели 16 домашних питомцев

С января по апрель 2026 года специалисты Сибирского управления Россельхознадзора проконтролировали перевозку 16 домашних животных, отправлявшихся с хозяевами за границу из аэропортов Кузбасса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Границу пересекли восемь собак и восемь кошек. Самым популярным направлением для путешествий с питомцами в этом году стала Турция. Также ветеринарные сертификаты оформлялись для поездок в Испанию, Сербию, Грузию, Вьетнам и Таиланд.

Все четвероногие путешественники прошли обязательную подготовку: их чипировали, осмотрели государственные ветеринары и вовремя привили. В ведомстве отметили, что нарушений при транспортировке животных за этот период не выявлено.

