Новые штрафы и лишение прав: что изменится для водителей Кузбасса с 1 июня

Фото: архив "КП". Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Этим летом автомобилистов Кузбасса ждут серьезные изменения в правилах и размерах штрафов - поправки в КоАП будут вступать в силу поэтапно. С 1 июня штраф за выезд на «встречку», зафиксированный камерой, вырастет до 7 500 рублей. При остановке инспектором водителю грозит лишение прав. Парковка станет дороже: вводится единый федеральный штраф 3 500 рублей, а на оплату стоянки отведут всего 15 минут. Также под запрет попадает любое использование гаджетов в руках за рулем - от звонков до выбора музыки.

С 1 июля контроль станет еще жестче. Инспекторы начнут использовать приборы с автофиксацией для проверки тонировки. Водителей обязали следить за чистотой госномеров в любую погоду и запретили использовать нештатный свет в фарах. Кроме того, теперь нужно уступать дорогу пешеходу, даже если он только остановился у края проезжей части.

Ранее мы писали, что рабочая неделя в Кузбассе будет прохладной и дождливой, а еще в Кузбассе задержали подростка из Приморья при попытке поджога локомотива.