Уличная ссора бывших супругов в Новокузнецке закончилась задержанием

Фото: пресс-служба Росгвардии Кузбасса.

Днем на улице Кутузова в Новокузнецке прохожие стали свидетелями того, как мужчина избивает женщину. Очевидцы не остались в стороне и вызвали помощь. Об этом сообщили в Росгвардии Кузбасса.

Оперативно прибывший экипаж обнаружил на месте 30-летнего нетрезвого мужчину и 26-летнюю горожанку со следами ссадин на лице. По предварительной информации, бывший муж встретил женщину на улице, чтобы «выяснить отношения», но быстро перешел от слов к делу и несколько раз ударил ее по лицу.

Агрессора задержали и передали в руки полиции, сейчас по данному факту проводится проверка.

