Пенсионерка из Кузбасса нашла в гараже ружье отца и сдала его

Фото: пресс-служба Росгвардии Кузбасса.

В Тайге 72-летняя местная жительница проявила гражданскую ответственность и выдала правоохранителям опасную находку. Об этом сообщили в Росгвардии Кузбасса.

Во время уборки в гараже, который достался ей в наследство от покойного отца, пенсионерка обнаружила двуствольное охотничье ружье и 19 патронов 16-го калибра. Женщина знала об ответственности за незаконное хранение оружия и сразу обратилась в Росгвардию.

Силовики поблагодарили горожанку за содействие безопасности. Теперь, согласно закону, за добровольную сдачу незарегистрированного ствола пенсионерка может рассчитывать на денежное вознаграждение в размере до семи тысяч рублей.

