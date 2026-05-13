Кузбасс занял шестое место в Сибири по спросу на средний медперсонал

За последний год в Кузбассе открылось около 300 вакансий для медицинских сестер, что составляет 9% от всех предложений в Сибири. Об этом заявили аналитики hh.ru.

По уровню спроса регион оказался на шестом месте, значительно уступая лидеру - Новосибирской области.

В среднем кузбасским медсестрам предлагают 49 700 рублей, при этом сами медики рассчитывают на 50 000 рублей. Этот минимальный разрыв в 300 рублей делает рынок региона одним из самых сбалансированных: на одно место претендуют семь-восемь человек.

В целом по Сибири зарплаты в этой сфере выросли на 13%, однако разброс по регионам колоссальный: если в Тыве обещают более 100 тысяч рублей, то в соседней Омской области - всего около 44 тысяч.

Интересно, что требования к стажу становятся все мягче. Почти половина работодателей (44%) готовы брать сотрудников без опыта, а еще 49% - со стажем до трех лет. На опытных специалистов с багажом более шести лет ориентировано лишь 8% объявлений.

