В Кузбассе выставят на аукцион крупный участок с залежами золота

В Кузбассе объявлены торги на право освоения «Тырганской перспективной площади» в Гурьевском округе.

Участок площадью более 87 квадратных километров оценили в 154,2 миллиона рублей - это стартовая цена лицензии. Заявки от компаний принимают до 5 июня, а сам аукцион пройдет 24 июня. Победитель получит право добывать полезные ископаемые в течение четверти века.

Месторождение, расположенное всего в нескольких километрах от Гурьевска и Салаира, богато ценными металлами. По предварительным оценкам, в недрах скрыто более двух тонн рудного золота, почти 400 тысяч тонн меди, а также крупные запасы цинка, свинца и почти сто тонн серебра. Ранее здесь уже проводили разведку, которая подтвердила наличие золотых зон, так что новый владелец придет на территорию с уже понятным потенциалом.

