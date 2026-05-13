В Кемерове прокуратура восстановила права ребенка погибшего участника СВО

В Кузбассе прокуратура добилась восстановления прав семьи погибшего участника специальной военной операции. Об этом сообщили в сибирском управлении Генпрокуратуры.

Поводом для вмешательства стало обращение жительницы Кемерова на личном приеме у заместителя генпрокурора РФ Сергея Зайцева. Выяснилось, что отец несовершеннолетней девочки, погибший при выполнении боевой задачи в октябре 2024 года, не получил своевременно положенную ежемесячную денежную компенсацию.

Военный комиссариат Кузбасса не назначил ребенку выплаты, предусмотренные Федеральным законом «О денежном довольствии военнослужащих». В результате прокурорской проверки военный прокурор Юргинского гарнизона внес представление военному комиссару.

После вмешательства ведомства заявителю была произведена выплата в размере 184,5 тысячи рублей, а несовершеннолетней дочери погибшего назначена ежемесячная компенсация.

Старший помощник начальника отделения, ответственный за назначение пособий, за допущенные нарушения привлечен к дисциплинарной ответственности.

