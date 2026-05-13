Владимир Путин назначил новых судей в Кузбассе

Президент России подписал указ о новых кадровых назначениях в судебной системе Кузбасса. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кузбасса.

Заместителем председателя Кемеровского областного суда на шестилетний срок стал Руслан Павлов. Это назначение стало ключевым в рамках масштабного обновления судейского корпуса региона.

Помимо этого, новые судьи приступят к работе в городских и районных судах. В Кемерове судьей Заводского района назначен Павел Бабынин, в Белове - Алексей Перевышин, а в Крапивинском районе - Владислав Кравчук. В Прокопьевске кадровое пополнение получили сразу две инстанции: Руслан Шигапов назначен в Рудничный районный суд, а Михаил Брескун - в Центральный.

Все назначенные специалисты уже приступили к исполнению своих обязанностей.

