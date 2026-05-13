В Новокузнецке выявили 197 повреждений во время гидравлических испытаний

В Новокузнецке в ходе гидравлических испытаний проверено уже 846 км тепловых сетей - это больше 68% от всего запланированного объема. Об этом сообщил мэр города Денис Ильин.

Специалисты выявили 197 повреждений, 36 из которых уже устранены, в том числе большой порыв на сетях на пересечение Дружбы и Кирова.

«Я понимаю, что отключение горячей воды - всегда неудобно. Но сдвигать испытания нельзя: ресурсникам нужно время, чтобы провести текущие и капитальные ремонты, подготовить сети к зиме. В этом году запланировано обновить больше 22 км теплосетей», - отметил глава города.

Он напомнил, что потребителям Западно-Сибирской, Кузнецкой, Центральной ТЭЦ и Абашевской котельной начнут возвращать горячую воду с 20 мая.

