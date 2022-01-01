«Голоса памяти»: как прошла трогательная акция в честь Дня Победы

9 мая в коворкинге Goodline прошла акция, посвящённая памяти о Великой Отечественной войне. Кузбасский интернет-провайдер создал для жителей особое пространство, где каждый мог остановиться, подумать о важном и сказать то, что обычно остается внутри. Это стало своего рода разговором о цене Победы и связи поколений.

Стать голосом общей памяти

У входа в коворкинг прохожих и гостей мероприятия встречали студенты РГИСИ. Ребята читали стихотворения военных лет — те самые строки, в которых до сих пор слышны тревога, боль, надежда и сила людей, прошедших через войну. К чтению присоединялись и зрители: дети и взрослые выходили со своими стихотворениями, чтобы тоже стать частью общего голоса памяти.

«На подсознательном уровне, сердцем и разумом чувствуешь, что эти стихотворения отличаются от тех, которые были написаны уже после войны. В них есть горечь и страшная ирония», — отметил один из чтецов Андрей Шерстянников.

Затем гостям предлагали пройти внутрь коворкинга к инсталляции «Голоса памяти». В тишине, под звук метронома, участники вспомнили краткую хронологию войны — от последнего мирного мая до Победы.

Это была не сухая историческая справка, а трогательные тексты, написанные от лица очевидцев тех событий — их страхи, чувства и надежды. Последний мирный май. Сорванный «Блицкриг». Блокада Ленинграда, Сталинград, Кубань, Курская дуга… И наконец: знамя Победы над Рейхстагом. Четыре года боли и потерь.

После этого участникам предлагали взять стикер и написать на нём свои мысли: слова благодарности, вопросы или чувства — то, о чем захотелось сказать после прочитанного. Эти стикеры гости прикрепляли к полотну «Голоса памяти». Goodline сохранит их и разместит в офисе компании как живую память об этом дне.

Руководитель отдела коммуникаций Goodline Мария Акимова подчеркнула, что для компании эта акция — не формальность, а ключевая ценность компании:

«Мы знаем о подвигах предков несравненно больше, чем о поражениях. И для нас очень важно помнить, какой ценой дается победа. Сегодня Великий праздник, праздник со слезами на глазах, он про память, про скорбь. Мы предлагаем зайти в тишину и подумать о том, о чем важно помнить. А потом перенести свои мысли на бумагу. Так каждый может сделать свой голос частью общей памяти».

Рядом с коворкингом также была установлена стена «Я помню! Я горжусь!». На ней жители оставляли воспоминания о своих родных — тех, кто воевал, трудился в тылу, защищал Родину и отдал жизнь за будущее страны. Для многих это стало личным моментом, возможностью вспомнить семейную историю.

Для Goodline сохранение исторического наследия и бережное отношение к истории страны — одна из важнейших ценностей, а акции ко Дню Победы уже стали доброй традицией. В этом году в мероприятии провайдера приняли участие более 2000 человек. Компания убеждена: только у тех, кто помнит и чтит прошлое, есть будущее.

Акция в коворкинге на Советском, 49а стала именно таким напоминанием. О том, что память о войне — это не только даты ключевых событий, а еще люди, их судьбы и подвиги. Goodline благодарит каждого, кто в этот день присоединился к важной акции и оставил свой голос памяти.