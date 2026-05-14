Автомотриса сошла с рельсов во время работ в Кузбассе

Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Сегодня около 13.00 в районе станции Белово произошло происшествие на путях необщего пользования. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Во время маневровых работ с рельсов сошла автомотриса. Обошлось без серьезных последствий: вагон не перевернулся, а сам инцидент никак не повлиял на график движения поездов на основном узле.

Беловская транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия. Специалисты ведомства проверят, как на предприятии соблюдались требования законодательства о безопасности движения и эксплуатации транспорта. Точные причины схода устанавливаются.

