В Кузбассе Ростехнадзор приостановил работу трех угольных предприятий

В Кузбассе Ростехнадзор продолжает жестко пресекать нарушения промышленной безопасности. За последнюю неделю ведомство временно остановило добычу на трех крупных объектах. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Андрей Виль.

Самые серьезные санкции коснулись одной шахты: ее работу заморозили на 90 суток после того, как в выработках обнаружили задымление и опасную концентрацию газа.

Проблемы возникли и на других участках. Шахтоучасток закрыли из-за подтопления, а на другой шахте работы прекратили 13 мая.

Надзорные органы держат отрасль под пристальным вниманием: только за прошлую неделю аналогичные запреты получили еще четыре предприятия региона, на которых инспекторы составили сразу 11 протоколов.

