В Кузбассе возобновили движение поездов после столкновения электрички с грузовиком

На перегоне Бочаты - Артышта-1 в Кузбассе возобновили движение поездов, прерванное из-за серьезной аварии.

К 18.13 специалисты с помощью восстановительных поездов убрали разбитый грузовой автомобиль с путей. Сейчас составы проходят участок по одному пути, задержек пассажирских рейсов нет.

Напомним, авария произошла сегодня в 15.02. Водитель грузовика выехал на переезд прямо перед приближавшейся электричкой, которая следовала без пассажиров. Машинист применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния столкновения избежать не удалось. В результате удара один из вагонов сошел с рельсов.

