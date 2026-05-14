В кемеровском гипермаркете поймали воришек с «полными карманами» шипов

Фото: пресс-служба Росгвардии Кузбасса.

В Кемерове двое 19-летних молодых людей решили сэкономить на обслуживании автомобиля и попытались обокрасть гипермаркет на улице Баумана. Об этом сообщили в Росгвардии Кузбасса.

Парни спрятали под куртки два устройства для дошиповки шин, упаковки самих шипов и флаконы с автохимией. На кассе самообслуживания они честно оплатили только пачку сока и направились к выходу. План сорвался благодаря бдительной охране: сотрудники магазина заметили манипуляции по камерам и нажали тревожную кнопку.

Прибывшие росгвардейцы задержали «автолюбителей», общая сумма похищенного составила более 6 000 рублей. Для дальнейшего разбирательства незадачливых воришек передали полиции.

Ранее мы писали, что в коворкинге Goodline прошла акция, посвященная памяти о Великой Отечественной войне, а еще под Беловом электричка протаранила грузовой автомобиль на переезде.