В Кузбассе проведут рейды по выявлению нарушений на встречной полосе.

С 15 по 17 мая ГИБДД Кузбасса организует рейды под названием «Встречная полоса». Их цель - предотвратить аварии, связанные с выездом на встречную полосу. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области.

С начала года в регионе зафиксировано 35 ДТП из-за таких нарушений. В них погибли 12 человек и пострадали 60.

На опасных участках дорог будут дежурить дополнительные экипажи ГИБДД. Они будут следить за тем, чтобы водители не нарушали правила обгона и не выезжали на встречную полосу. Контроль будет осуществляться, в том числе, с помощью скрытого наблюдения. С начала года инспекторы уже выявили более 5000 таких нарушений.

