Кузбасс экспортировал 176,3 тысячи тонн зерновой продукции за 4 месяца 2026 года.

С января по апрель 2026 года специалисты Россельхознадзора в Кузбассе проверили экспорт 176,3 тыс. т зерновой и зернобобовой продукции, а также продуктов переработки зерна. По сравнению с тем же периодом прошлого года объем проинспектированной продукции вырос в 2,2 раза. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Во время проверок специалисты брали пробы для анализа в лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ». Экспертизы подтвердили, что вся продукция соответствует требованиям стран-импортеров.

30 % экспорта, или 53,5 тыс. т, отправились в Китай. В эту партию вошли: горох - 29,8 тыс. т; ячмень - 15,2 тыс. т; овес - 7,2 тыс. т; пшеница - 700 т; гречиха - 600 т. В Казахстан отправлено 49,9 тыс. т, включая: 42,7 тыс. т пшеницы; 5,1 тыс. т овса; 2,1 тыс. т ржи.

Во Вьетнам экспортировано 7,1 тыс. т пшеницы. В Киргизию отправлено 3,8 тыс. т пшеницы. 46,9 тыс. т семян рапса для промышленной переработки отправили в Калининград, а еще 1,9 тыс. т - в Беларусь.

13,2 тыс. т продуктов переработки зерна (мука, отруби, манная крупа) отправили в Азербайджан, Китай, Монголию, Киргизию и Казахстан.

