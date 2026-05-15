Более 13 гектаров сельхозугодий заросли в Кузбассе.

Инспектор Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора обнаружил зарастание части земельного участка площадью 13,3 га в поселке Мамаевский Кемеровского округа. Проверка прошла 27 апреля 2026 года. На участке растут березы бородавчатые, сосны обыкновенные и другие деревья. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На этой территории не ведется работа по улучшению или поддержанию плодородия земель. Нет признаков посевов, обработки почвы или агротехнических мероприятий по борьбе с древесной растительностью.Также не выполняются меры по предотвращению зарастания.

Участок не используется для сельского хозяйства, что нарушает требования земельного законодательства России. 12 мая 2026 года собственник участка получил предписание. До мая 2027 года необходимо очистить землю от деревьев и вовлечь ее в сельскохозяйственный оборот.

