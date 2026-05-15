В Кемерове осудят участников ОПГ за мошенничество с квартирами умерших.

В Кузбассе перед судом предстанут участники ОПГ, обвиняемые в серии тяжких преступлений против собственности. Среди них - сотрудник МФЦ и нотариус. Об этом сообщают прокуратура Кузбасса и СУ СК РФ по Кемеровской области.

По версии следствия, адвокат организовал преступную группу для обогащения. В нее вошли частные риелторы, сотрудник МФЦ и два соучастника. Нотариус помогал им совершать преступления.

С 2021 по 2024 год обвиняемые использовали служебное положение организатора для получения информации об имуществе умерших, недееспособных и других социально незащищенных людей. Они составляли фиктивные договоры купли-продажи квартир без участия владельцев, регистрировали недвижимость на участников группы и продавали ее добросовестным приобретателям.

Соучастники похитили пять квартир в Кемерове на сумму более 15 млн рублей. Незаконную деятельность пресекли сотрудники регионального управления МВД.

Дело направлено в Центральный районный суд города Кемерово для рассмотрения. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее суд вынес обвинительный приговор одному из участников ОПГ. Женщине назначили 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года 6 месяцев со штрафом 50 тысяч рублей. В отношении организатора группы дело выделено в отдельное производство.

