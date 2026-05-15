Новокузнечанина осудили за ложное сообщение о минировании банка.

В Новокузнецке суд вынес приговор по уголовному делу против 25-летнего жителя. Его обвиняли в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

Установлено, в декабре 2025 года осужденный, недовольный услугами финансово-кредитной организации, написал в чат компании ложное сообщение о возможной угрозе зданию. На место прибыли экстренные службы, но при проверке ничего подозрительного не обнаружили.

Оперативники уголовного розыска задержали злоумышленника в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Суд признал его виновным и приговорил к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Кроме того, осужденный должен возместить ущерб, нанесенный ложным сообщением, а его телефон, использованный для преступления, конфискован в собственность государства.

