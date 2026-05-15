За сутки в Кузбассе произошло 709 нарушений ПДД.

В Кузбассе 14 мая произошло 709 нарушений ПДД. Из них 21 совершили пешеходы, 688 - водители, сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Кузбассу.

От управления отстранили 31 водителя, которые находились в состоянии опьянения или отказались от медосвидетельствования. Также было выявлено 46 фактов управления транспортным средством без прав, 33 выезда на встречную полосу и 15 случаев нарушения правил перевозки детей.

Сотрудники зафиксировали 43 нарушения правил использования ремня безопасности. Также было выявлено 11 нарушений проезда перекрестков, 7 проездов на запрещающий сигнал светофора и 36 случаев непредоставления преимущества пешеходам. Произошло 6 ДТП, в которых 11 человек травмированы.

