НовостиОбщество15 мая 2026 5:45

Кузбасс экспортировал 560 тонн пшеницы в Казахстан

Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Фото: Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора.

Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора выдало восемь фитосанитарных сертификатов на партии пшеницы из Мариинского, Тисульского, Промышленновского и Крапивинского округов. Зерно предназначалось для экспорта в Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Под надзором ведомства 560 тонн пшеницы погрузили в железнодорожные вагоны. Партии соответствовали карантинным фитосанитарным требованиям Казахстана, что подтвердили лабораторные исследования в Кемеровском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ».

