Кузбасский овес отправился в Китай

Фото: Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора.

Сибирское управление Россельхознадзора выдало 76 фитосанитарных сертификатов на овес, выращенный на территории Чебулинского муниципального округа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Зерно, предназначенное для пищевых целей, погрузили в железнодорожные контейнеры. Общий вес партий составил 1959 тонн.

Перед отправкой овес проверили на соответствие карантинным фитосанитарным требованиям Китая. Лабораторные исследования провел Кемеровский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Ранее мы писали, что в коворкинге Goodline прошла акция, посвященная памяти о Великой Отечественной войне, а еще под Беловом электричка протаранила грузовой автомобиль на переезде.