Кузбасский овес отправился в Китай

Сибирское управление Россельхознадзора выдало 76 фитосанитарных сертификатов на овес, выращенный на территории Чебулинского муниципального округа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Зерно, предназначенное для пищевых целей, погрузили в железнодорожные контейнеры. Общий вес партий составил 1959 тонн.
Перед отправкой овес проверили на соответствие карантинным фитосанитарным требованиям Китая. Лабораторные исследования провел Кемеровский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ».
Ранее мы писали, что в коворкинге Goodline прошла акция, посвященная памяти о Великой Отечественной войне, а еще под Беловом электричка протаранила грузовой автомобиль на переезде.