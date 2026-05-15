Кузбасские синоптики объяснили, почему в Сибири резко похолодало после жары

Фото: архив "КП". Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

На юг Западной Сибири после короткой майской жары вернулись серьезные холода. Как пояснила ведущий синоптик Новокузнецкой гидрометобсерватории Елена Поскребышева, виной всему «арктический мешок»: холодный воздух с севера беспрепятственно заходит в регион, пока блокирующий гребень над европейской частью России не пускает к нам тепло.

12 мая на многих метеостанциях даже зафиксировали временный снежный покров, а в горах Кузнецкого Алатау столбики термометров опустились до -6,1 градуса.

Прогнозы на ближайшие дни пока не радуют. В субботу, 16 мая, в Кузбассе и на Алтае ночью ожидается до -5 градусов, хотя днем воздух прогреется до +12…+17 градусов. В воскресенье, 17 мая, станет еще сложнее: через регион пройдут атмосферные фронты, которые принесут дожди и грозы. В Кузбассе днем будет всего +5…+10 градусов, на Алтае - чуть теплее, до +17 градусов.

Ранее мы писали, что кузбассовцев приглашают на «Ночь музеев - 2026», а еще в мае кузбассовцы два дня не смогут купить спиртное в магазинах.