Исследователь из Сибири поделился опытом жизни в Тибете

Фото предоставлено героем публикации.

Новосибирец Павел Мартынов, профессиональный переводчик с китайского и историк, превратил юношеское увлечение Востоком в дело всей жизни. За его плечами - экспедиции с археологами, изучение неолита на берегах озера Цинхай и глубокое погружение в культуру Азии. Самым ярким опытом исследователя стала жизнь в монастыре Восточного Тибета, куда туристы заглядывают крайне редко. Об этом он рассказал «Горсайт».

В 2015 году Павлу удалось договориться о проживании в храме. Уклад был суровым: как «мирянин», он спал не в келье, а прямо на полу в молитвенном зале на тонком коврике. Подъем на рассвете, обязательная утренняя служба и завтрак только после молитв - к такому режиму пришлось привыкать быстро. Знание китайского и тибетского языков помогло сибиряку наладить контакт с ламами и местными жителями, которые часто видели в нем не просто иностранца, а единоверца.

Павел отметил, что Тибет и Сибирь связаны теснее, чем кажется. Исследователь напомнил: в XVIII веке границы Джунгарского ханства, где исповедовали тибетский буддизм, проходили совсем рядом с современным Новосибирском. Традиции того времени до сих пор живут в культуре бурят, тувинцев и алтайцев, которые празднуют Сагаалган - буддийский Новый год.

Путешественник успел сравнить жизнь в разных уголках Азии: от современного Китая до бедных районов Непала, где землю все еще пашут деревянной сохой. Своими наблюдениями он делится в блоге «В Сердце Азии».

Сейчас Павел готовится к новой большой цели: в сентябре 2026 года он планирует отправиться в Западный Тибет, чтобы вместе с мамой совершить «кору» - священный пеший обход вокруг непокоренной горы Кайлаш.

