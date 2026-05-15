Трое жителей Кузбасса вернулись из украинского плена

Губернатор Илья Середюк сообщил о возвращении домой троих наших земляков в результате очередного обмена пленными между Россией и Украиной.

Среди 205 освобожденных бойцов - жители Прокопьевска, Киселевска и Мысков.

В данный момент военнослужащие находятся в безопасности на территории Республики Беларусь. С ними работают медики и психологи, оказывая всю необходимую помощь. После первичного этапа восстановления бойцов ждет отправка домой, где они продолжат лечение и пройдут полный курс реабилитации.

