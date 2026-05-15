В Кемерове и Новокузнецке онкологи проведут бесплатный прием без направления

Жителей Кузбасса приглашают бесплатно проверить родинки.

Коварство меланомы в том, что она может развиваться незаметно. Врачи Кузбасского клинического онкодиспансера им. М.С. Раппопорта напоминают: если родинка начала менять форму, цвет или зудеть - это повод немедленно обратиться к специалисту.

Чтобы сделать диагностику доступнее, 23 мая в Кемерове и Новокузнецке пройдет День открытых дверей. Все желающие (кроме тех, кто уже стоит на учете у онколога с заболеваниями кожи) смогут проверить подозрительные образования без направления. С собой нужно взять только паспорт и полис.

Прием ведется строго по предварительной записи по телефону: 8(3842)68-09-00. Акция пройдет с 09.00 до 16.00 по адресам: ул. Волгоградская, 35 (Кемерово) и ул. Кутузова, 25 (Новокузнецк).

