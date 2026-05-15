В Заводском районе Кемерова начали ремонт улицы Угловой

В Заводском районе стартовало обновление улицы Угловой. Об этом сообщили в администрации Кемерова.

Подрядчик уже зашел на участок от улицы Гоголя до дома №45. Работы масштабные: дорожники не просто залатают ямы, а уложат два слоя нового прочного асфальта, сделают пешеходный тротуар и отремонтируют съезды к частным домам. Сейчас на объекте готовят грунт и обустраивают кюветы для отвода воды.

Проект включает замену водопропускных труб и ликвидацию участков, где грунт «пучит» дорогу. В финале рабочие поднимут колодцы, укрепят обочины и восстановят благоустройство.

Все работы проводятся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Срок сдачи объекта - 15 октября 2026 года.

