Мать из Кузбасса может сесть в тюрьму на год за опасное увлечение ребенка

В Прокопьевске следователи возбудили уголовное дело против местной жительницы, которая систематически разрешала своему 15-летнему сыну ездить на мотоцикле без прав. Об этом сообщили в следкоме Кузбасса.

По версии следствия, женщина почти год позволяла подростку кататься по дорогам общего пользования. Это привело к трагедии: 14 апреля 2026 года парень попал в ДТП на улице Вокзальной. В результате аварии школьник получил серьезные травмы - переломы костей голени, множественные ссадины и ушибы.

Теперь матери грозит до года лишения свободы за вовлечение несовершеннолетнего в опасную деятельность.

