Илья Середюк поручил сократить цикл строительства в Кузбассе до тысячи дней

Губернатор Кузбасса провел масштабную коллегию, посвященную развитию строительного комплекса и ЖКХ. Об этом сообщили в пресс-службе АПК.

Одной из главных задач Илья Середюк назвал повышение доступности жилья для семей: приоритет будет отдан двух- и трехкомнатным квартирам, а также частным домам. Чтобы строить быстрее, инвестиционный цикл поручено сократить до 1 000 дней, убрав лишнюю бумажную волокиту и внедрив цифровое сопровождение объектов в реальном времени.

В сфере ЖКХ регион переходит к системной модернизации. Теперь ежегодно в Кузбассе должны обновлять минимум 2,5% сетей, чтобы снизить аварийность.

Изменения коснутся и дорог: акцент сделают на качестве ремонта и переходе на экологичные противогололедные материалы.

«Строительный комплекс, дорожная отрасль и ЖКХ - ключевые направления нашей работы. От них напрямую зависит качество жизни людей, конкурентоспособность региона в целом. Каждая программа, каждое решение в этой сфере должны давать измеримый результат для жителей», - подытожил Илья Середюк.

