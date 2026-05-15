В Кузбассе фестиваль «Победа за нами» объединил более 2 тысяч участников

В Кемерове завершился трехдневный фестиваль «Победа за нами», посвященный Году единства народов России. Об этом сообщили в пресс-службе АПК.

Более двух тысяч человек участвовали в мастер-классах и конференциях, посвященных сохранению исторической памяти. Эксперты и молодежь обсудили вклад разных народов СССР в общую Победу, уделив особое внимание героическому труду женщин Кузбасса в тылу.

Одним из ключевых событий стало вручение премий имени Николая Масалова. Председатель парламента Кузбасса Алексей Зеленин наградил пятерых школьников и студентов за их активное участие в патриотических проектах.

Также в рамках фестиваля состоялась презентация нового проекта «Кузбассовцы - Герои России», направленного на популяризацию подвигов наших земляков.

