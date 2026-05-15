Лучшие электромонтеры Кузбасса определились на региональном конкурсе.

В Кузбассе выбрали лучшего электромонтера по итогам регионального этапа всероссийского конкурса «Лучший по профессии». Эта специальность считается одной из самых уважаемых и нужных в промышленности и городском хозяйстве. Ведь именно электромонтеры следят за бесперебойной работой энергосистем – от них зависит, как работают заводы, больницы, школы и жилые дома. Высокая ответственность, хорошие технические знания и умение быстро действовать в аварийных ситуациях делают таких специалистов ключевыми для всей экономики региона.

Соревнования прошли в Кемеровском коммунально-строительном техникуме имени В.И. Заузелкова. Участники показывали свои практические навыки: искали и исправляли неисправность в схеме управления электродвигателем, а также учились оказывать первую помощь пострадавшему.

Участники конкурса показывали свои практические навыки.

В итоге упорной борьбы призовые места распределились так:

1 место – Рафаэль Ильдусович Юнусов, электромонтер ООО «Монтажник Распадской».

2 место – Дмитрий Анатольевич Шатилов, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования кемеровского «Азота».

3 место – Алексей Сергеевич Полуаршинов, дежурный электромонтер 6 разряда из ООО «Волков».

Конкурс организовало министерство труда и соцзащиты Кузбасса. А главным партнером выступила компания «Восток-Сервис-Кузбасс» – крупнейший в России и СНГ производитель и поставщик спецодежды, обуви и средств защиты.

Подобные соревнования важны для специалистов с любым опытом и стажем. Они не только поднимают престиж рабочих профессий, но и показывают: работа электромонтера требует постоянного развития навыков. А уважение к этой профессии в России с каждым годом только крепнет.