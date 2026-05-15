Кемеровчанка получила условный срок за сбыт ядовитой «незамерзайки»

Ленинский районный суд Кемерова вынес приговор местной жительнице по делу о торговле ядовитым метанолом. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

С марта 2022-го по май 2024 года она в составе организованной группы продавала опасную жидкость под видом обычной зимней омывайки. За два года нелегальный бизнес реализовал более 22 тысяч четырехлитровых бутылок смеси метилового спирта с водой.

Хотя подсудимая свою вину не признала, следствие полностью доказало факт незаконного сбыта ядовитых веществ. Суд назначил женщине два года лишения свободы условно. Кроме того, в доход государства конфисковано более трех миллионов рублей, полученных от преступной деятельности. Приговор пока не вступил в законную силу.

